Москва, 7 сентября, 2019, 19:22 — ИА Регнум. Новый мировой рекорд по хайлайну — хождению по канату на большой высоте установили в Москве в день города. Достижение было зафиксировано в 11:44 примерно через 40 минут после начала программы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Хайлайн в Москва-сити

Соревнования состоялись по случаю празднования 872-летия столицы на площадке «Москва-сити». Новый мировой рекорд установил спортсмен из Германии Фриди Кюне (Friede Kuhne). Гражданин Германии был первым, кто вступил на канат между небоскребами «ОКО» и Neva Towers. Экстремал сумел с первой же попытки пройти 245 метров на высоте 350 метров.

Новое достижение почти на 100 метров выше предыдущего рекорда. Результат будет внесён в «Книгу рекордов Гиннесса». Отметим, что 8 сентября спортсмены из других стран продолжат ходить по этому маршруту, чтобы также стать рекордсменами. Если кто-то из спортсменов сможет пройти ту же дистанцию, что и Кюне, рекорд будет зафиксирован за каждым из них.