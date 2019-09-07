Москва, 7 сентября, 2019, 18:44 — ИА Регнум. В Москве на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) завершили строительство самой крупной в России школы с детским технопарком на 2500 мест. Об этом 7 сентября сообщается на сайте мэрии столицы.

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«Строительство самого большого в России школьного здания на территории ЗИЛа полностью завершено. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод школы в эксплуатацию», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Площадь здания образовательного учреждения составляет свыше 40 тысяч квадратных метров, на которых расположатся секции начальных классов, основной и старшей школы, культурно-спортивный блок и детский технопарк, деятельность которого будет направлена углубленное изучение школьниками столицы естественных и инженерных наук.

Напомним, в конце августа 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о том, что на территории столицы открыто 16 детских технопарков.