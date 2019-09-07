Обнинск, Калужская область, 7 сентября, 2019, 19:16 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области завершился третий этап благоустройства Гурьяновского леса. Площадью около 40 гектар лес, находится в центре первого наукограда России и является излюбленным местом для прогулок. Это общественное пространство, выбранное горожанами на рейтинговом голосовании, получило статус первого городского леса и стало пилотным проектом Минстроя РФ. Об этом 7 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Фото министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области В Гурьяновском лесу

Работы по данному благоустройству в Обнинске ведутся уже два года. В 2019 году на территории городского леса проведены работы по устройству ландшафтных пешеходных дорожек, оборудованы наружное освещение и видеонаблюдение, установлены малые архитектурные формы. В зоне отдыха также обустроены дополнительные скамейки, урны и указательные знаки.

«Общественные пространства благоустраиваются в соответствии с приоритетами жителей, и Гурьяновский лес не стал исключением. Именно благодаря пожеланиям обнинцев, уже третий год с начала действия проекта по формированию комфортной городской среды, лес преображается и окультуривается. Надеемся, что в скором времени мы сможем показать всей стране, каким должен быть настоящий городской лес», — заявил министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор Вирков.

С наступлением осени в калужском регионе завершается благоустройство городов и поселков. Всего в 2019 году предполагается благоустроить 215 дворовых и 92 общественных территории. 12 муниципалитетов области полностью закончили запланированные работы, а еще 20 муниципальных образований вышли на финишную прямую. В области наступает наиболее ответственный этап — приемка работ, выполненных в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».