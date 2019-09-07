Вашингтон, 7 сентября, 2019, 18:04 — ИА Регнум. Создатель предстоящего платформера Super Meat Boy Forever Томми Рефенес заявил, что он «даже не раздумывал» над предложением сделать его игру Super Meat Boy Forever эксклюзивом Epic Games Store (EGS). Об этом 7 сентября сообщил портал Wccftech.

Sergey Galyonkin Продукция Epic Games

Рефенес добавил, что он не знает таких разработчиков, которые бы не приняли подобное предложение. Создатель Super Meat Boy отметил: после того, как представители назвали «цифры» (финансовую часть сделки) и дали гарантии продаж, уровень его опасений по поводу того, что игру в таком случае не получится продавать в Steam «немедленно снизился».

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Игра Super Meat Boy, отличающаяся высоким уровнем сложности, вышла в октябре 2010 года и быстро стала популярной. Её главным героем является «Мясной парень» — персонаж, похожий на живой кусок мяса. Релиз Super Meat Boy Forever на ПК, PS4, Xbox, Nintendo Switch, Android и iOS запланирован на конец 2019 года.