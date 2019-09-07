Москва, 7 сентября, 2019, 18:16 — ИА Регнум. В апреле 2020 года в Государственном историческом музее Москвы пройдет выставка, посвященная основателю Советского государства Владимиру Ленину, об этом 7 сентября сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Ленин

Экспозиция будет приурочена к 150-летию со дня рождения выдающегося революционера.

Как отметил генеральный директор музея Алексей Левыкин в интервью изданию, выставка будет состоять из уникальных документов, проливающих свет на личную жизнь Ленина, что позволит создать целостный образ вождя мирового пролетариата.

Напомним, Владимир Ленин родился в 1870 году, с юных лет посвятил всего себя революционной борьбе за создание первого в мире государства рабочих и крестьян. В 1917 году благодаря, в первую очередь, ему произошла Великая Октябрьская социалистическая революция.