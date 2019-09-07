Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Путиным
Киев, 7 сентября, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 7 сентября у него состоялся телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным.
«Мы с президентом РФ Владимиром Путиным сделали всё, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», — цитирует Зеленского Интерфакс.
По его словам, обмен стал первым шагом к возвращению всех пленных. Также Зеленский допустил организацию второго этапа обмена заключенными и задержанными.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 сентября, состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».
Президент России Владимир Путин помиловал 11 украинских граждан, осужденных в России, также было прекращено уголовное преследование 24 украинских военных моряков.
В МИД РФ заявили, что обмен заключенными является результатом политической воли и системной кропотливой работы.
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