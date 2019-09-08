Новосибирск, 8 сентября, 2019, 04:00 — ИА Регнум. В Новосибирской области стартовали выборы. Сегодня, 8 сентября, на территории региона проходят 30 избирательных кампаний, в ходе которых будет замещён 71 депутатский мандат, а также избраны главы двух муниципальных образований — мэр Новосибирска и глава Филипповского сельсовета Ордынского района.

Novosibirsk.izbirkom.ru Избирательный участок

Основное внимание в регионе уделено выборам мэра Новосибирска.

Полномочия действующего градоначальника истекли 22 апреля 2019 года. 19 июня депутаты Горсовета на 36-ой сессии назначили дату выборов на единый день голосования. Старт предвыборной кампании был дан 20 июня.

Сегодня в избирательных бюллетенях имена 15 кандидатов: директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение); старший администратор Музея Новосибирска Олег Викторович («Партия дела»); гендиректор «Адвокат-Плюс» Александр Гультяев (Партия возрождения России); индивидуальный предприниматель Виктор Козодой («Справедливая Россия»); индивидуальный предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»); помощник депутата Госдумы Евгений Лебедев (ЛДПР); мэр Новосибирска с 2014 по апрель 2019 года Анатолий Локоть (КПРФ); первый секретарь комитета регионального отделения «Коммунистической партии Коммунисты России» Сергей Лоскутов; депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус (партия «Российский общенародный союз»); индивидуальный предприниматель Юлия Сапина («Гражданская платформа»); временно неработающий, бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»); индивидуальный предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»); депутат Законодательного собрания Новосибирской области на непостоянной основе Дарья Украинцева («Зелёные»); генеральный директор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»); генеральный директор ООО Агентство недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»).

Отметим, что «Единая Россия» отказалась от выдвижения своего кандидата.

В 8:00 (время местное) в Новосибирске открылись 620 избирательных участка. Затраты на выборы из муниципального бюджета составили 96,6 млн рублей. Из них на систему видеонаблюдения и электронные устройства для подсчёта голосов потрачено 17,5 млн рублей. Системами оснащены 552 участка (почти 90%) и десять ТИКов. Электронные устройства подсчёта голосов установлены на 312 избирательных участках.

Право голосовать имеют 1,1 млн новосибирцев, что на 16 тыс. человек больше, чем на досрочных выборах мэра в 2014 году.

Напомним, досрочные выборы мэра Новосибирска проходили 6 апреля 2014 года, после того как Владимир Городецкий в январе того же года досрочно сложил полномочия.

Тогда явка избирателей составила 32,59%.

Брифинги новосибирского избиркома о ходе голосования и явке состоятся в 12:35, 18:20 и 23:00 8 сентября и в 4:00 9 сентября.