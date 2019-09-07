Полотняный завод, Калужская область, 7 сентября, 2019, 18:04 — ИА Регнум. В музее-заповеднике «Полотняный Завод» Калужской области 7 сентября состоялся традиционный праздник «Натальин день», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

Pzapovednik.ru В музее-заповеднике «Полотняный Завод» Калужской области

Любимый местными жителями и гостями «Натальин день» открылся с литии в часовне храма Спаса Преображения. Доминантой праздника стало открытие виртуального концертного зала в рамках национального проекта «Культура».

Прозвучал отрывок из повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» в исполнении народного артист РФ, лауреата государственной премии Евгения Князева.

Также, на площадках музея-заповедника состоялись: детский праздник, конкурс цветоводов, были организованы экскурсии и прошёл концерт.

Напомним, праздник «Натальин день» проводится в калужском регионе с 2000 года ежегодно в первую субботу сентября. В числе почётных гостей всегда присутствуют потомки рода Гончаровых