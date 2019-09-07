Киев, 7 сентября, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Обмен заключенными между Россией и Украиной — большое и радостное событие, написал в своем Telegram-канале бывший президент Украины Петр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Это большое и радостное событие не только для них самих и их семей, а для каждого украинца во всем мире», — написал Порошенко.

Вместе с тем, добавил он, Украине «предстоит изнурительная борьба с заклятым врагом, сильным и коварным, это общее дело власти и оппозиции».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 сентября, состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Президент РФ Владимир Путин помиловал 11 украинских граждан, осужденных в России, также было прекращено уголовное преследование 24 украинских военных моряков, которые с боем пытались прорваться через Керченский пролив.

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