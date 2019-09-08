Барнаул, 8 сентября, 2019, 04:01 — ИА Регнум. Сегодня, 8 сентября, в 8:00 местного времени в Алтайском крае открылось почти 300 избирательных участков. Жителям региона предстоит выбирать почти 230 депутатов и более 50 глав сельсоветов. Большинство выборов — местного уровня.

Вениамин Брискин, Константин Иванов. Все на выборы. 1954

Напомним, 8 сентября 2019 года 207 053 жителям Алтайского края предстоит избрать 248 депутатов и 52 главы сельских поселений. Для этого в регионе будут работать 294 избирательных участка, расположенных в 283 помещениях.

Читайте также: «Выборы-2019»: открылся информационный центр избиркома Алтайского края