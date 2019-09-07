Вашингтон, 7 сентября, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Американский потоковый сервис Disney+ пригласил Джулию Джонс присоединиться к актерскому составу научно-фантастического сериала «Мандалорец». Картина разворачивается в культовой вселенной «Звездные Войны», созданной режиссером Джорджем Лукасом, и описывает события между кинофильмами «Возвращение Джедая» и «Пробуждение Силы». Сериал повествует историю охотника за головами, ранее принадлежавшего к расе опытных воинов, а теперь пытающегося найти свое место в галактике.

Dvidshub.net Джулия Джонс

По сообщению американской новостной службы «Дедлайн Голливуд», Джулия Джонс известна широкой аудитории благодаря фентези фильмам нашумевшей саги «Сумерки».

Напомним, что в актерский состав «Мандалорца» уже вошли Педро Паскаль, сыгравший в криминальной драме «Барыги», Джина Карано, известная своей ролью в кинофильме «Дедпул», Джанкарло Эспозито, получивший известность благодаря сериалу «Во все тяжкие», а также Ник Нолт, Вернер Герцог, Карл Уизерс, Эмили Суоллоу и Омид Абтахи.