Пэтти Дженкинс заключила контракт на создание сериалов с компанией Netflix
Вашингтон, 7 сентября, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Режиссер Пэтти Дженкинс подписала контракт с американским потоковым сервисом Netflix. В соответствии с условиями соглашения она будет снимать сериалы только для этой компании в течение нескольких лет.
По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, Пэтти Дженкинс известна публике своей работой над фантастическим блокбастером «Чудо женщина», который стал совместным проектом американских компаний Warner Brothers и DC. Кроме того, дебютная кинокартина режиссера «Монстр», снятая в 2003 году, принесла премию «Оскар» исполнительнице главной роли Шарлиз Терон.
В рамках телевизионной индустрии Пэтти Дженкинс сняла пилотный и финальный эпизоды криминальной драмы «Убийство», пилотную серию сериала «Предательство», а также выступила исполнительным продюсером двух эпизодов социальной драмы «Имя мне ночь».