Сеул, 7 сентября, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Северная Корея, по всей вероятности, не будет проводить военный парад по случаю годовщины основания государства 9 сентября. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство по делам объединения.

Stefan Krasowski Парад в КНДР

Празднование годовщины пройдёт на фоне тупика в переговорах КНДР с США и Южной Кореей и нескольких ракетных испытаний, проведённых Пхеньяном в июле-августе. Как правило, КНДР с размахом отмечает важные государственные праздники, проводя военные парады. Однако в Сеуле убеждены, что в этот раз парада не будет, так как Пхеньян не настроен окончательно портить атмосферу и переговоров и устраивать провокации.

КНДР была основана в 1948 году. В прошлом году во время празднования 70-летнего юбилея в Пхеньяне прошёл военный парад — впрочем, без демонстрации межконтинентальных баллистических ракет.