Сеул, 7 сентября, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Правительство Республики Корея предпримет активные меры для привлечения иностранного капитала. В частности, зарубежные инвесторы получат новые льготы, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство промышленности и торговли.

Ian Muttoo Сеул

В 2018 году объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Южной Кореи составил 26,9 млрд долларов, что на 17,2% больше предыдущего показателя. В то же время, в этом году динамика может оказаться негативной из-за торговой войны США и КНР и обострения структурных проблем в мировой и национальной экономике. Сеул предпримет ряд мер, чтобы улучшить инвестклимат.

В частности, иностранные компании смогут в упрощенном порядке получить разрешение на строительство заводов. Кроме того, инвестиционные проекты могут быть частично освобождены от налогов. Отмечается, что льготами смогут воспользоваться в том числе и японские компании, несмотря на конфликт двух стран.