Додома, 7 сентября, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал африканских лидеров остерегаться долгового обязательства перед Китаем и соблюдать осторожность при развитии сотрудничества с данным государством, которое, как утверждает японский Глава Правительства, подвергает страны Африки большому риску.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайский дракон

По информации танзанийского новостного издания Nipashe, Абэ настоятельно рекомендовал африканским государствам не обременять себя крупными кредитами, отметив, что инвесторам в Африке также следует проявлять осторожность при выделении средств в долг развивающимся странам Африки, хотя континент и богат природными ресурсами.

Судя по всему, Абэ сделал данное заявление, дабы обратить внимание Китая, чья политика в отношении железнодорожной и автомобильной инфраструктуры подверглась критике за обременение бедных стран чрезмерной задолженностью.

По мнению Абэ, необходимо рассмотреть программу по контролю задолженности стран Африки, дабы не перешагнуть предел возможностей Африканского континента нести долговое бремя.

Премьер-министр упомянул реализацию Китаем железнодорожных проектов в Нигерии, Анголе и Кении.