Воронеж, 7 сентября, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Более 1300 курсантов ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» торжественно принесли присягу 7 сентября, церемония состоялась на площади Ленина в Воронеже. Для церемонии приведения к присяге на площади Ленина собрались родные и близкие курсантов, почётные гости, в числе которых — ветераны. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, в церемонии принял участие губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Церемония приведения к присяге

«Воронеж с радостью приветствует новое поколение будущих офицеров российской армии! Вам предстоит нести службу в войсках, от которых во многом зависит уровень обороноспособности страны. Чтобы быть на высоте в своей профессии, от вас потребуется большое желание постигать военную науку, много трудиться, целеустремленность и настойчивость. Героическое прошлое Воронежа, я уверен, будет служить стимулом для становления доблестных офицеров и достойных граждан. Сегодня вы дали клятву, с которой теперь должны сверять все свои решения и поступки. В любых ситуациях вы обязаны помнить данные обещания и равняться на жизненный путь тех, кто служит образцом порядочности и верности долгу», — поздравил первокурсников губернатор.

Всего в этом году в военно-воздушную академию на первый курс были зачислены 1377 человек, учиться молодые люди в Воронеж приехали из практически всех российских регионах, от Приморья до Крыма, 388 первокурсников — воронежцы. Сегодня же торжественное обещание дали 39 воспитанников кадетского корпуса (инженерной школы) Военно-воздушной академии.

С принесением присяги курсантов поздравили председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев и начальник Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» генерал-полковник Геннадий Зибров. Глава региона по поручению президента Владимира Путина вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени члену Воронежской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российской Союз ветеранов Афганистана» генерал-майору в отставке Василию Андрееву.