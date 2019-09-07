Анкара, 7 сентября, 2019, 18:28 — ИА Регнум. Министр юстиции Турецкой Республики Абдулгамит Гюль заявил: «Все языки восходят к общей истории человечества. У нас же есть канал, вещающий на курдском языке. Моя мать родом из Диярбакыра, а растившая меня няня была курдского происхождения. Провокации столкновений на этнической почве играют на руку сепаратистам».

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Курдистана

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Абдулгамит Гюль отметил, что во время судебного разбирательства относительно движения Фетхуллаха Гюлена защита на курдском языке не признавалась, но в настоящее время Партия справедливости и развития Турции использует для официального закрепления курдского языка все свои возможности.

Министр добавил: «Так получилось, что центры вербовки боевиков — публичные места. Каждый должен от терроризма отстраняться. Турция — демократическое государство, и политические партии должны соответствовать этому. Подход «дистанцируйся от терроризма» провозглашается во всеуслышание. Закрыть ставни и заткнуть уши не выйдет, вам придется давать ответ в соответствии с ним».