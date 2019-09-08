Горно-Алтайск, 8 сентября, 2019, 04:02 — ИА Регнум. В Республике Алтай сегодня, 8 сентября, в 8 часов утра по местному времени открылись 236 избирательных участков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Константин Чепрасов ИА Красная Весна Алтайское краевое Законодательное Собрание. Барнаул

Местным жителям необходимо выбрать главу республики, а также депутатов регионального парламента — Государственного собрания — Эл Курултай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, претендентов на должность главы трое — это представитель КПРФ Виктор Ромашкин, кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов, от «Единой России» — Олег Хорохордин. На 30 мест в региональном парламенте претендует 193 кандидата.

Всего в республике зарегистрировано более 161 тыс. избирателей. Для участия в голосовании им необходимо иметь при себе паспорт гражданина России, а в период его замены — временное удостоверение личности.

«Если вы голосуете не по месту жительства и подавали заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, помимо паспорта следует иметь при себе отрывной талон заявления», — уточнили в избиркоме республики.

Напомним, предыдущие выборы главы Республики Алтай состоялись в сентябре 2014 года. Явка составила 54,2%.