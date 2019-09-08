Кызыл, 8 сентября, 2019, 04:03 — ИА Регнум. В Туве сегодня, 8 сентября, в 8 часов утра по местному времени открылись 186 избирательных участков. Как сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии республики, жители будут выбирать представителей в 61 представительный орган, в том числе в региональный парламент — Верховный хурал.

Khural.org Флаг России и Тувы

На 32 депутатских мандата в Заксобрание претендует 271 кандидат. Большая часть их них — представители политических партий.

Всего в республике зарегистрировано чуть более 195 тыс. избирателей. Для участия в голосовании им необходимо прийти на избирательные участки с паспортом гражданина России или с временным удостоверением личности.

Напомним, предыдущие выборы в Верховный хурал республики прошли в сентябре 2014 года. Явка превысила 80,5%.