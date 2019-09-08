Улан-Удэ, 8 сентября, 2019, 03:01 — ИА Регнум. Как и по всей стране, в столице Бурятии — городе Улан-Удэ — единый день голосования 8 сентября начался с открытия избирательных участков (161). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной избирательной комиссии, жителям столицы республики сегодня предстоит выбрать мэра города и депутатов городского совета.

(сс) Аркадий Зарубин Здание мэрии Улан-Удэ

На главное кресло Улан-Удэ претендует шесть кандидатов, пять из которых выдвинуты политическими партиями, и один является самовыдвиженцем. Это Батодалай Багдаев (КПСС), Геннадий Бадмаев («Справедливая Россия»), Вячеслав Мархаев (КПРФ), Алексей Хандархаев («Гражданская платформа»), Николай Чимитов (ЛДПР) и Игорь Шутенков (самовыдвиженец).

На 30 депутатских мандатов в горсовете Улан-Удэ зарегистрировано 135 кандидатов.

Добавим, что всего численность избирателей в бурятской столице превышает 293 тыс. человек.