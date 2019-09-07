Нью-Дели, 7 сентября, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индии Харш Вардхан запустил годовую кампанию «Питайтесь правильно», которая будет заключаться в активной пропаганде здорового питания в частности и здорового образа жизни в целом через организацию специальных мероприятий, с помощью телевидения и социальных сетей. Об этом сообщает индийское информационное агентство «Джагран».

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Министр здравоохранения написал в своём аккаунте в социальной сети «Твиттер», что «для Индии настало время питаться правильно», Харш Вардхан пообещал писать о здоровом питании в течение последующих 365 дней, а также представил логотип кампании, который представляет собой чистую тарелку со здоровой пищей.

Харш Вардхан заявил, что подобная программа является ключевой мерой для изменения в социальной сфере, а также в общем паттерны поведения индийцев. На данный момент в министерстве здравоохранения разрабатываются тесты и онлайн-курсы для работников здравоохранения, чтобы те были готовы к разъяснению важности здорового питания для населения.