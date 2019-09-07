Шри-Джаяварденепура-Котте, 7 сентября, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Шри-Ланки опубликовало заявление о своей полной поддержке Австралии в деле борьбы с контрабандой и незаконной транспортировкой людей. В документе отдельно отмечен факт того, что во многих случаях контрабанда, направляющаяся в Австралию, ведется через территорию Шри-Ланки, что объединяет две страны в деле противостояния общему вызову.

Иван Айвазовский. Контрабандисты. 1884 г

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», заявление стало результатом переговоров между правительственными делегациями двух стран. Встреча была посвящена разработке плана совместных действий для решения проблемы контрабанды и незаконного пересечения границ.

Делегацию Шри-Ланки возглавил заместитель министра иностранных дел Равинатха Арья Синха. Австралию представлял генерал-майор Крейг Фурини, который является главой специальной оперативной группы «Суверенные границы».