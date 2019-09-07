Исламабад, 7 сентября, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Ашан Икбал заявил, что правящая партия «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») теряет поддержку элит.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, это заявление Ашан Икбал сделал, общаясь с журналистами телеканала. По мнению оппозиционного политика, в нынешней ситуации даже «властные круги» не хотят рисковать и поддерживать действующее правительство премьер-министра Имрана Хана. Политик также отметил, что правительство своими неумелыми действиями ввергло страну в экономический кризис.

Несмотря на все противоречия с правящей партией, «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» пока не решила, присоединиться ли она к протестным акциям, которые возглавляют исламисты. При этом Ашан Икбал повторил, что его партия выступает за проведение новых парламентских выборов.