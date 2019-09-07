Исламабад, 7 сентября, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Министерство энергетики Пакистана представило премьер-министру страны Имрану Хану новую программу развития возобновляемой энергетики до 2030 года.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в рамках новой программы к 2025 году из возобновляемых источников планируется получать 20% всей энергии страны, а к 2030 году — 30%. В целях развития «зеленой энергетики» Пакистану также предстоит обновить и улучшить линии электропередач и всю связанную инфраструктуру.

Переход на возобновляемые источники энергии будет поощряться при помощи снижения или отмены таможенных пошлин на оборудование. Кроме того, специальная комиссия займется разработкой и планированием крупных проектов в области «зеленой энергетики».