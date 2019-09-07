Киев, 7 сентября, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в киевский аэропорт «Борисполь», чтобы встретить украинских граждан, которые вскоре прибудут туда из Москвы в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Обмен фактически состоялся сегодня, 7 сентября.

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На данный момент известно, что самолет с российскими обмениваемыми гражданами уже вошел в воздушное пространство России и направляется в аэропорт «Внуково».

Самолет с украинскими гражданами летит в киевский аэропорт «Борисполь».

Обмен состоялся в форме помилований осужденных лиц, а также прекращения преследования ещё не осужденных.