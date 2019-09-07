Белград, 7 сентября, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич призвал косовских сербов в преддверии парламентских выборов в Косово быть более сплоченными, смелыми и сильными, чтобы отстоять национальные интересы. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«Самое важное для нас — это быть сплоченными, чтобы противостоять усилиям албанцев и части международного сообщества разрушить наше единство», — сказал президент Сербии.

Вучич отметил, что в данном вопросе, речь идет не столько о победе Сербского списка (политического движения косовских сербов, поддерживаемого Белградом), сколько о выживании самих косовских сербов. Что касается визита конгрессменов США (Соединенных Штатов Америки) в Приштину, он заявил, что он не считает, что, с данным визитом Вашингтон сильно изменил свою позицию в пользу Косово.

«Америка — великая держава, и она будет оказывать давление на обе стороны», — сказал Вучич.

При этом, президент Сербии отметил, что несмотря на то, что Соединенные Штаты поддерживают независимость Косово, сербы должны извлечь максимальную пользу из того, что они могут сделать, и потерять минимум того, в чем нуждаются.