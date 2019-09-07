Каракас, 7 сентября, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Правительство Венесуэлы продолжит переговоры с оппозицией только после того, как она твёрдо определиться с мнением по поводу спорной территории у реки Эссекибо. Об этом заявил 6 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро в своём выступлении, которое транслировалось в его микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

По словам лидера Венесуэлы, он дал поручение министру связи и информации Хорхе Родригесу обратиться к лидерам оппозиции с просьбой как можно скорее выступить с однозначным заявлением по поводу территории у Эссекибо.

При этом Мадуро заявил, что если оппозиция не изменит своей позиции по спорной территории, дальнейший диалог станет невозможным.

Кроме того, Мадуро сообщил об условиях возобновления диалога властям Норвегии, выступающей в качестве посредника между оппозицией и правительством Венесуэлы.

Напомним, территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной длится с XIX века. Власти Венесуэлы считают своей территорию, находящуюся западнее Эссекибо. Этот регион богат природными ресурсами, в частности, там есть месторождение золота и нефти.

При этом стало известно, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо ведёт переговоры о передаче спорной территории Гайане, что вызвало резкую реакцию со стороны правительства Венесуэлы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела властями Венесуэлы против лидера оппозиции Хуана Гуайдо из-за его заявления по поводу спорной территории у реки Эссекибо.