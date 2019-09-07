Москва, 7 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Сделка по покупке у России гиперзвуковых ракет способствовала бы нормализации российско-американских отношений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

«Помимо всего прочего эта сделка, будь она реализована, на мой взгляд, серьезно способствовала бы нормализации российско-американских отношений. И, конечно, отказ от нее вызван не каким-то «сравнительным преимуществом» США в сфере сверхзвукового оружия: мол, мы и сами с усами. Сыграли элементарные амбиции», — заявил Клинцевич.

Видимо, в США посчитали, что закупка у «вечного противника» — России — гиперзвуковых ударных комплексов может подорвать их авторитет в мире как доминирующей в военном отношении державы, рассуждает сенатор.

Предложение Владимира Путина своему американскому коллеге Дональду Трампу купить у Москвы сверхзвуковое оружие подтвердило, что Россия вовсе не стремится к достижению превосходства над США в сфере вооружений. Цель — поддержание стратегического паритета, указал парламентарий.

По словам представителя Белого дома, у США «немного причин» рассматривать возможность приобретения у России новейших ракетных технологий, поскольку у Соединенных Штатов якобы есть «сравнительное преимущество» этой сфере.