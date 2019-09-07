Пекин, 7 сентября, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Китайский луноход «Юйту-2» вошел в спящий режим, приостановив работу по изучению обратной стороны Луны. Об этом 7 сентября сообщает Центр по исследованию Луны и космическим программам Национального космического управления КНР.

Itc.ua Луноход Юйту-2

По данным Центра, размещенным на официальной странице организации в социальной сети WeChat, через полтора часа после вхождения «Юйту-2» в спящий режим также деактивировался автоматический посадочный модуль «Чанъэ-4».

Теперь, в течение девятой для исследований «Юйту-2» лунной ночи, продолжающейся в течение двух земных недель, китайское исследовательское оборудование будет находиться в режиме ожидания. Исследования будут продолжены по истечение этих двух недель, когда взойдет Солнце, и китайский космический аппарат вновь приступит к работе.

Отметим, по данным китайского Центра по исследованию Луны и космическим программам, луноход «Юйту-2» за время нахождения на луне преодолел 284 метра и за последнюю две недели отправил на Землю 2,9 гигабайта данных.