Санкт-Петербург, 7 сентября, 2019, 09:55 — ИА Регнум. 7 сентября в Юсуповском саду в Санкт-Петербурге пройдет международный фестиваль «Части света». Основатель и бессменный художественный руководитель форума Борис Гребенщиков пригласил выступить в Северной столицы музыкантов из Великобритании, Палестины, России и Финляндии. Участие самой прославленной группы «Аквариум International» само собой разумеется. По информации организаторов смотра тысячи поклонников смогут услышать лучшие образцы «необычной, душевной, этнической и самой редкой музыки»

(сс) Lumiere2 Борис Гребенщиков

В концертах примут участие «старейшина» британского фолк-рока «Steeleye Span», финский фолк-рок-коллектив V rttin, музыканты из Палестины — группа 47SOUL.

Специальный гость фестиваля — тибетская певица Dechen Shak-Dagsay.

Для создания подлинной этноатмосферы будут угощать блюдами кухонь разных народов, а также будет работать рынок необычных артефактов и экзотических музыкальных инструментов.