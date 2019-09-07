Луганск, 7 сентября, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Режим прекращения огня был дважды за прошедшие сутки нарушен украинскими войсками. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Под обстрел со стороны украинских войск попали населённые пункты Калиново-Борщеватое и Золотое 5. Огонь по ним вёлся из гранатомёта и миномёта калибром 82 мм.

Информация о разрушениях и пострадавших среди гражданского населения ЛНР не поступала. Потерь среди военнослужащих ЛНР нет.

Отмечается, что военнослужащие ЛНР продолжают нести боевое дежурство, соблюдая при этом все достигнутые ранее договорённости по перемирию и соблюдая «режим тишины».

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле украинскими боевиками из миномётов и гранатомётов двух населённых пунктов в ЛНР.