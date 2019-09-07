Нью-Джерси, США, 7 сентября, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Мужская сборная Мексики по футболу нанесла поражение футболистам США в товарищеском матче.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мексиканские болельщики

Игра состоялась на поле стадиона «Метлайф» в Нью-Джерси и закончилась победой мексиканцев со счетом 3:0.

Счет в матче открыл мексиканский форвард лондонской команды «Вест Хэм Юнайтед» Хавьер Эрнандес, поразивший ворота американцев на 21-й минуте.

Второй мяч записал на свой счет мексиканский защитник голландского клуба ПСВ Эрик Гутьеррес, вышедший на замену на 78-й минуте и сразу отличившийся. Третий, разгромный гол сборной США забил полузащитник Уриэль Антуна, играющий за «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах аренды от «Манчестер Юнайтед», буквально спустя 4 минуты и этим установил окончательный счет в матче.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная России по футболу обыграла команду Шотландии в матче 5-го тура группы I отборочного турнира Чемпионата Европы 2020 со счетом 2:1.