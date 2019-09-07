Баку, 7 сентября, 2019, 09:00 — ИА Регнум. В Азербайджане в Шамкирском районе республики произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, ранения получили ещё 15. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Столкнулись грузовой автомобиль и автобус. Один пассажир автобуса от полученных травм скончался на месте. Ещё 15 человек получили ранения. Они были госпитализированы в Шамкирскую центральную районную больницу. Часть пострадавших была выпущена из больницы после оказания им медицинской помощи.

В больнице остаются двое мужчин и четыре женщины. Состояние одного из мужчин оценивается как критическое — он в коме.