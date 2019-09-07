Вашингтон, 7 сентября, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые активно курили электронные сигареты. Соответствующая информация содержится в стенограмме Центров по контролю и профилактике заболеваний США, которая была опубликована 6 сентября.

Вейп

В материалах сказано, что случаи летательного исхода заболеваний, вызванных курением электронных сигарет, были зарегистрированы в штатах Орегон, Иллинойс, Миннесота, Индиана и Калифорния.

При этом ещё в 33 штатах были зарегистрированы более 450 случаев заболеваний, которые, предположительно, были вызваны курением вейпа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американском штате Висконсин удалось установить, что около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов употребляли смеси с добавлением тетрагидроканнабинола. Это активное вещество марихуаны.

Стоит отметить, что в России законодатели уже задумались о том, чтобы приравнять курение электронных сигарет к обычному курению.