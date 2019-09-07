Вашингтон, 7 сентября, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Американские СМИ подсчитали, во сколько бюджету США обходится любимое хобби президента Дональда Трампа — игра в гольф.

Дональд Трамп играет в гольф

Трамп известен своим пристрастием к гольфу. Поскольку он является президентом США, то каждый его выезд на поля для гольфа сопровождается специальными охранными мероприятиями и задействованием обеспечительных служб Белого дома.

С того момента, как Трамп вступил в должность президента, он выезжал «в поля» аж 227 раз. По подсчетам американских СМИ, игры Трампа в гольф уже обошлись казне в $109 млн. Сам Трамп считает, что его хобби совсем «недорогое». Обычно Трамп ездит играть в гольф в Бедминстер в Нью-Джерси.

Стоит отметить, что Трамп поначалу вообще не хотел жить в Белом доме, а намеревался управлять страной из своего небоскреба в центре Нью-Йорка. Однако это оказалось настолько накладно для бюджета страны, что от этой идеи пришлось отказаться.