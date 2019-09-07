Москва, 7 сентября, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Теплая солнечная погода в Москве ожидается в ближайшую неделю, сообщили в центре «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Хорошая погода в Москве

До 13 сентября осадков не ожидается, днем температура будет повышаться до 23−24 градусов тепла, а ночью держаться на отметке 14−16 градусов. В основном, будет сухо и солнечно — такая погода больше соответствует началу августа.

Другим регионам России повезло меньше. Так, в Оренбургской области 6 и 7 сентября ночью будет до минус 3 градусов, в Кировской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях — до минус 2.

В Омской области синоптики прогнозируют до минус 5 градусов.

По-настоящему зимняя погода прогнозируется в континентальных районах Магаданской области: ночью до минус 7−10 градусов.