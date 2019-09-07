Куала-Лумпур, 7 сентября, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что теперь он уже сожалеет о браке с российской гражданкой, обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной. Об этом пишет газета New Straits Times.

Seoul.co.kr Мухаммад V и Оксана Воеводина

Султан в своем заявлении выражает крайнее сожаление в связи с тем, что его брак с Воеводиной поверг народ в смятение, а также вызвал многочисленные и не всегда корректные споры в социальных сетях.

Кроме того, Мухаммад V очень недоволен тем, что в интернете появились его личные фотографии и «неверные сведения» о его частной жизни.

Султан просит своих подданных доверять только той информации, что исходит от представителей дворца Келантана — его официальной резиденции и не верить слухам из социальных сетей.

Напомним, что Воеводина в итоге развелась с султаном Мухаммадом V. Теперь она начала на своей странице в социальной сети Instagram публиковать сообщения и фотографии о том, как она жила с султаном.

Воеводина утверждает, что султан женился на ней только потому, что дети были «самой большой мечтой его жизни».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свадьба этой странной пары состоялась в ноябре 2018 года. При этом Воеводина приняла ислам и взяла имя Рихана. Через полтора месяца после свадьбы король отрекся от престола. Дело в том, что в Малайзии короля выбирают на пять лет из числа правителей отдельных областей страны.

В июле 2019 года они развелись.