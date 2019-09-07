Монтрёй, Франция, 7 сентября, 2019, 07:55 — ИА Регнум. В тактический шутер Rainbow Six Siege после запуска в 2015 году хотя бы раз сыграли 50 миллионов человек. Об этом 7 сентября сообщил портал Screen Rant.

Иван Шилов ИА REGNUM Компьютерные игры

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Старший аналитики компании Niko Partners Даниэль Ахмад заявил, что это «одна из лучших историй успеха этого поколения» игр. По мнению издания, таких показателей компании Ubisoft удалось добиться в том числе благодаря тому, что она устраивала «бесплатные выходные» — период, в который геймеры могли бесплатно попробовать сыграть в Rainbow Six Siege. Стоит отметить, что число игроков в базе продолжает расти.

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В ноябре 2016 года в базе Rainbow Six Siege (включены данные с PS4, Xbox one и ПК) хранились записи о 10 млн пользователей, в декабре 2017-го их было уже 25 млн, а в ноябре 2018-го — 40 млн. Ранее стало известно о планах Ubisoft выпустить игру на будущих консолях Xbox Scarlett и PlayStation 5.