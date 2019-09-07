Вашингтон, 7 сентября, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал накануне высокопоставленный сотрудник администрации США.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

По его словам, у США практически нет причин для того, чтобы рассматривать возможность покупки ракетных технологий у России. Он подчеркнул, что США якобы обладают крупным относительным преимуществом над Российской Федерацией в сфере безопасной разработки, испытания и применения ракетной технологии.

Напомним, что на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США Дональду Трампу купить у Москвы гиперзвуковое оружие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия на данный момент единственная страна в мире, которая официально заявила, что она располагает гиперзвуковым ракетным оружием.