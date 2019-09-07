Москва, 7 сентября, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Также сообщается, что в ближайшее время новый законопроект планируется вынести на общественное обсуждение с экспертным и профессиональным сообществом, после чего он будет представлен в правительство России.

Новая версия предполагает исключительно добровольный порядок присоединения граждан России к системе, регистрирование накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, гарантированная сохранность долгосрочных пенсионных накоплений граждан государством.

Кроме этого, отмечается, что в рамках новой системы граждане России смогут присоединить накопления из системы обязательного пенсионного страхования к новому гарантированному пенсионному продукту.

Отметим, ранее Минфин совместно с ЦБ РФ занимались разработкой законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале как новой системы накопительных пенсий, однако затем от этого названия было решено отказаться.

Напомним, ранее, 6 сентября, глава ЦБ Эльвира Нубиуллина заявила, что регулятор не видит готовности внедрять в России систему индивидуального пенсионного капитала, а потому считает необходимым в настоящее время сосредоточиться на совершенствовании существующей системы пенсионных накоплений.