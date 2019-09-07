Берлин, 7 сентября, 2019, 06:33 — ИА Регнум. В Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» 6-го сентября между национальными сборными Германии и Нидерландов был разыгран матч в рамках 5-го тура группы C отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Игра завершилась боевой победой гостей.

(сс) Reinhard Kraasch Стадион «Фолькспаркштадион»

В дебюте матча лучший игрок «Баварии» в прошлом сезоне по мнению болельщиков Серж Гнабри открыл счет, замкнув передачу Лукаса Клостерманна — 1:0. Этот мяч стал для немца 4-м в 4-х матчах в турнире (2 — эстонцам, 2 — голландцам). На 59-й минуте новичок «Барселоны» Френки де Йонг вернул «оранжевых» в игру — 1:1. Голевую передачу в свой актив записал Райан Бабел. Через 7 минут Джонатан Та впервые вывел гостей вперед, срезав мяч в свои ворота — 1:2. На 73-й минуте Тони Кроос вновь восстановил равновесие в счете ударом с пенальти — 2:2. В конце матча вышедший на 58-й минуте на замену Дониэлл Мален и Джорджиньо Вейналдум принесли голландцам волевую победу над командой Йоахима Лёва — 2:4.

Нидерланды, набрав 6 очков, укрепились на 3-й позиции группы C, имея два матча в запасе. Германия с 9-ю баллами осталась на 2-м месте (1 матч в запасе).

Статистика матча (Германия/Нидерланды)

Удары 10/15

Удары в створ ворот 5/9

Владение 41%/59%

Угловые 2/4

Нарушения 7/10

Составы на матч:

Германия: Нойер, Та, Гинтер, Зюле, Киммих, Кроос, Клостерманн, Шульц, Гнабри, Ройс, Вернер.

Запас: Хектор, Хаверц (↑), Лено, Брандт (↑), Халштенберг, Штарк, Гюндоган (↑), Вальдшмидт, тер Штеген, Джан.

Нидерланды: Силлессен, Блинд, де Лигт, ван Дейк, Думфрис, де Рон, де Йонг, Вейналдум, Бабел, Промес, Депай.

Запас: Вельтман, Аке (↑), Мален (↑), Прёппер (↑), ван Анхольт, Зойт, Бергейс, Строотманн, Вилена, Де Йонг, Вермер, Клюйверт.

Бригада арбитров: Артур Соареш Диаш | Руй Тавареш | Паулу Суарес.

Желтые карточки: Киммих — 35, Депай — 35, де Рон — 49, Мален — 72.

Забитые мячи: Гнабри 9 — 1:0, де Йонг 59 — 1:1, Та (автогол) 66 — 1:2, Кроос (пенальти) 73 — 2:2, Мален 79 — 2:3, Вейналдум 90+1 — 2:4.