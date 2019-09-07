Лондон, 7 сентября, 2019, 06:30 — ИА Регнум. В Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» 6-го сентября между национальными сборными Шотландии и России был разыгран матч в рамках 5-го тура группы I отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Игра завершилась волевой победой команды Станислава Черчесова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Артём Дзюба

В дебюте матча 24-летний центральный полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн вывел хозяев вперед, добив мяч в пустые ворота после серии рикошетов — 1:0. В конце тайма таранный форвард Артем Дзюба забил 6-й мяч в турнире и восстановил равновесие в счете — 1:1. На 59-й минуте Стивен О’доннелл срезал мяч в свои ворота после удара Юрия Жиркова — 1:2.

Россия одержала четвертую победу в группе I, набрала 12 очков и укрепилась на второй позиции. Шотландия с 4-мя баллами осталась на 4-й строчке.

Статистика матча (Шотландия/Россия)

Удары 8/7

Удары в створ ворот 4/4

Владение 48%/52%

Угловые 6/8

Нарушения 10/12

Составы на матч:

Шотландия: Маршалл, О’доннелл, Робертсон, Малгрю, Купер, МакТоминей, Макгинн, Макгрегор, Форрест, Фрейзер, МакБарни.

Запас: Маклафлин, Бейтс, Джек, Девлин, Маклин (↑), Снодграсс, Филлипс (↑), Армстронг, Кристи (↑), МакГилливрай, Рассел, Тайлер.

Россия: Гильерме, Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов, Зобнин, Оздоев, Головин, Ионов, Жирков, Дзюба.

Запас: Беляев, Нойштедтер, Баринов (↑), Смолов, Черышев, Лунев, Ахметов (↑), Караваев, Джанаев, Ерохин (↑), Петров, Миранчук.

Желтые карточки: Купер — 46, Зобнин — 55, Маклин — 70, Баринов — 71, Ахметов — 90.

Забитые мячи: Макгинн 11 — 1:0, Дзюба 40 — 1:1, О’доннелл (автогол) 59 — 1:2.