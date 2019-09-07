Санкт-Петербург, 7 сентября, 2019, 05:47 — ИА Регнум. Водитель внедорожника сбил лося на Новоприозерском шоссе в Ленинрадской области, сообщают «Невские новости» со ссылкой на очевидцев происшествия.

(сс) VirtKitty Лоси у дороги

Сообщается, что инцидент произошел на участке дороги между населенными пунктами Лосево и Сосново в ночь на 7 сентября. Лось внезапно выбежал на дорогу, а водитель внедорожника Jeep не успел вовремя затормозить и сбил животное. В результате ДТП погиб лось, автомобиль получил серьезные повреждения. Водитель и пассажиры остались живы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне легковой автомобиль сбил лося на Дмитровском шоссе в Подмосковье. Авария произошла на 101-м километре автодороги. В результате столкновения пострадала семейная пара, которая затем отказалась от госпитализации.