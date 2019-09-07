Вашингтон, 7 сентября, 2019, 05:26 — ИА Регнум. Американская корпорация Alphabet, владеющая компанией Google, получила в августе запрос на раскрытие ряда внутрикорпоративных документов в рамках антимонопольного расследования, сообщает пресс-служба федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Robert Scoble Google

Сообщается, что запрос корпорация получила 30 августа 2019 года. Комиссия сообщает, что запросила у Alphabet документы по более ранним антимонопольным расследованиям. Также отмечается, что подобные запросы корпорация может получить и от генеральной прокуратуры и прокуратуры штата.

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О расследовании в отношении американских компаний Amazon, Google, Facebook и Apple стало известно в июле 2019 года. Власти США планировали проверить компании на предмет нарушений антимонопольного законодательства. Как ранее сообщало Reuters, полномочия по расследованию будут распределены между Федеральной торговой комиссией США и американским минюстом.