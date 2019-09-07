Четыре человека пострадали при взрыве на Филиппинах
Манила, 7 сентября, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Не менее четырех человек получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы на юге Филиппин, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местной полиции.
(сс) PeterParker22
Исулан, Филиппины
Полиция сообщает, что напротив рынка в Исулане сработало самодельное взрывное устройство.
«Злоумышленник установил бомбу на парковке для мотоциклов напротив рынка», — заявил глава местной полиции.
Других подробностей происшествия в настоящее время не сообщается. На месте взрыва работают полицейские и службы безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в мечети города Замбоанга на Филиппинах произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека, еще четверо были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.