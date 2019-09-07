Санкт-Петербург, 7 сентября, 2019, 04:56 — ИА Регнум. Легковой автомобиль вылетел с проезжей части на тротуар и сбил двоих пешеходов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба отдела пропаганды областного управления ГИБДД России.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь. Санкт-Петербург

Сообщается, что инцидент произошел возле дома № 16 по Малой Балканской улице. Два легковых автомобиля — ВАЗ и Hyundai столкнулись на проезжей части. В результате столкновения российская легковушка вылетела на тротуар и сбила двоих прохожих. Прохожие получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Петербурге легковой автомобиль Mercedes сбил пешехода на регулируемом дорожном переходе. Отмечалось, что мужчина пытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под автомобиль. Его госпитализировали с травмами средней степени тяжести.