Каракас, 7 сентября, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили венесуэльские власти против лидера оппозиции Хуана Гуайдо, сообщил журналистам генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

(сс) Jonas Pereira. Agência Senado Хуан Гуайдо

Уточняется, что дело возбуждено после заявления Гуайдо по поводу территории, которую Венесуэла оспаривает у Гайаны.

«Будут расследованы переговоры Гуайдо об отказе от исторических претензий нашей страны на территорию Эссекибо», — сказал Сааб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 сентября стало известно, что Гуайдо ведёт переговоры с правительством Гайаны от имени Венесуэлы об отказе Боливарианской республики от претензий на территорию западнее реки Эссекибо.