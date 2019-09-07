Из-за Гайаны Каракас возбудил дело против Гуайдо
Каракас, 7 сентября, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили венесуэльские власти против лидера оппозиции Хуана Гуайдо, сообщил журналистам генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.
(сс) Jonas Pereira. Agência Senado
Хуан Гуайдо
Уточняется, что дело возбуждено после заявления Гуайдо по поводу территории, которую Венесуэла оспаривает у Гайаны.
«Будут расследованы переговоры Гуайдо об отказе от исторических претензий нашей страны на территорию Эссекибо», — сказал Сааб.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 сентября стало известно, что Гуайдо ведёт переговоры с правительством Гайаны от имени Венесуэлы об отказе Боливарианской республики от претензий на территорию западнее реки Эссекибо.