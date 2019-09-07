Вашингтон, 7 сентября, 2019, 03:49 — ИА Регнум. Ракета М-156 была случайно запущена американским самолётом A-10 Thunderbolt II во время учений, передаёт CNN.

(сс) U.S. Army photo by Visual Information Specialist Gertrud Zach A-10 Thunderbolt II

Инцидент произошёл утром 6 сентября. Ракета была выпущена экипажем A-10 по ошибке и упала в ста километрах от города Тусон (штат Аризона, США).

Уточняется, что в результате этого «недоразумения» никто не пострадал: снаряд ударился в песок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 сентября Пентагон проводил ракетные пуски в Калифорнии. Было запущено четыре баллистические ракеты Trident II в учебных целях.