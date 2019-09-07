Тампа, США, 7 сентября, 2019, 03:48 — ИА Регнум. Житель американского штата Флорида вломился в один из чужих домов рано утром и приготовил себе завтрак, сообщает Newsweek.

Завтрак для себя любимого

Сообщается, что Гэвин Крим прокрался в районе четырех утра в чужой дом. Вместо того, чтобы ограбить жильцов, он решил приготовить себе завтрак. Когда жители дома проснулись и обнаружили незнакомого человека на кухне, он сказал им «идите спать дальше».

После этого хозяева дома вызвали полицию, которая и задержала злоумышленника. По предварительным данным, Крим находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему предъявлены обвинения в проникновении в чужое жилище и в грабеже.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года житель Барнаула зашел в незнакомый дом и лег спать на чужой кровати. Хозяйке удалось выгнать его, после чего барнаульца задержала полиция. Выяснилось, что в момент проникновения в чужой дом он находился под воздействием галлюциногенных грибов.