Санкт-Петербург, 7 сентября, 2019, 03:18 — ИА Регнум. Женщина на легковом автомобиле Mercedes сбила пешехода на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

Сообщается, что ДТП произошло в районе 21:20 по московскому времени. Водитель иномарки сбил мужчину, переходившему через дорогу на запрещающий знак светофора. В результате столкновения мужчина получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября автомобиль Porsche выехал на тротуар на большой скорости и сбил шестерых человек в Берлине. Среди погибших оказался и маленький ребенок.